«Такого не було в махрові часи Януковича»: Кличко відреагував на обшуки у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що обшуки в столичних комунальних підприємствах є тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на засіданні Київської міської ради у четвер.

«Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально «кошмарять» столичну владу. Такого, я можу чітко сказати, в Україні не було в махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників, це якісь нальоти», - прокоментував він.

Столичний очільник зазначив, що лише за останні два дні зайшли з обшуками в Київзеленбуд, в КП «Спецжитлофонд», у Київавтодор, в Київський інститут земельних відносин, Київміськсвітло, у Департамент земельних ресурсів і Департамент соціальної політики.

«Сьогодні о 6-ій ранку ввірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР". Шукають корупцію. Як швидко блискавично масово знайшлися якісь справи, що не витримують жодної правової критики», - наголосив він.

Кличко підкреслив, що міська влада завжди відкрита і співпрацює з правоохоронними органами.

«Те, що відбувається - це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. І тиск на мене особисто», - додав він.

Мер вважає, що це пов'язано з тим, що «Київ вивчає питання про запровадження виконкомів». «Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової, але цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок. У зв'язку з цим розгорнули брудну кампанію з обшуками, потоками брехні і маніпуляціями, спробою дестабілізувати роботу міської влади», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Києві прокуратура проводила обшуки у комунальному підприємстві «Київміськсвітло». Також Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у місті Києві проводить обшуки у корпорації «Київавтодор».

Прокуратура проводила також обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро та у Департаменті соцполітики КМДА.