Обшуки дісталися київських мостів - на підприємство прийшли податківці і прокуратура

Працівники прокуратури та фіскальної служби проводять обшуки у службових приміщеннях КП «Київавтошляхміст» та офісах підрядних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

"Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту мостів на суму понад 20 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, два приватні товариства упродовж 2019 - 2020 року на замовлення КП "Київавтошляхміст" здійснювали роботи з будівництва та реконструкції мостів у Києві, зокрема на перетині проспектів Перемоги та Повітрофлотського та Індустріального мосту.

При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КП, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах, заявили у прокуратурі.

13 травня на підставі ухвали суду за адресами проживання службовців та в офісних приміщеннях зазначених підприємств проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо про обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, а також в офісному приміщенні комунального підприємства «Київський метрополітен».