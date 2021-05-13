Прийшли за документами: у Київпастрансі проходить обшук

Державна фіскальна служба проводить обшуки у приміщеннях "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП “Київпастранс” та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України... У приміщеннях КП “Київпастранс” і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, посадові КП “Київпастранс” та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчі дії тривають.

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Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наголосив, що ДФС прискіпливу увагу буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України. "Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням”, - зазначив Мельник.

Раніше повідомлялося, що 13 травня Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у столиці проводить обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства «Київський метрополітен».

Фото: facebook.com/SFSofUkraine