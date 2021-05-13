Метро на Виноградар: прокуратура прийшла з обшуками у столичну підземку

Київська міська прокуратура спільно з Главним управлінням Державної фіскальної служби у столиці проводить обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства «Київський метрополітен».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Обшуки проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ПАТ «Київметробуд» на замовлення генпідрядника КП «Київський метрополітен» упродовж 2020 року здійснювали роботи по будівництву Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на Виноградар.

При цьому ПАТ «Київметробуд» замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Сума збитків, за попередніми даними, становить близько 9 млн грн.

Крім того, ПАТ «Київметробуд» здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялись залізобетонні конструкції, а бюджетні кошті перераховувались на афілійоване підприємство.

Сьогодні на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен» з метою «відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України».

Фото: прокуратура Києва