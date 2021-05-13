Прокуратура прийшла з обшуками до департаменту архітектури КМДА

У Києві прокуратура проводить обшуки у департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України проводить обшуки у департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівників департаменту та «пов’язаних» осіб в межах кримінального провадження, розпочатого за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру», - ідеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням послуг в сфері містобудування та архітектури, під час розгляду заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на проведення робіт з будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості на території Києва та інших документів дозвільного характеру.

«13 травня на підставі ухвал суду у приміщеннях департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та за місцем проживання керівників департаменту і «пов’язаних» осіб проводяться обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Києві прокуратура проводила обшуки у комунальному підприємстві «Київміськсвітло». Також Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у місті Києві проводила обшуки у корпорації «Київавтодор».

Крім того, у Києві прокуратура проводила обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро та у департаменті соцполітики КМДА.

Сьогодні, 13 травня, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки в столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Фото: прокуратура Києва