Керівник виконкому партії «УДАР» повідомив, що до нього прийшли з обшуками

Керівник виконавчого комітету партії "Удар" Артур Палатний заявив, що до нього прийшли з обшуками.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Фейсбуці.

"Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені", - повідомив він.

Палатний вважає, що причиною обшуків є спроба тиску і залякування, бо партія "УДАР", на його думку, може скласти конкуренцію на виборах.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Києві прокуратура проводить обшуки у комунальному підприємстві "Київміськсвітло". Також Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у місті Києві проводить обшуки у корпорації "Київавтодор".

Також у Києві прокуратура проводить обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро та у Департаменті соцполітики КМДА.

Фото: expres.online