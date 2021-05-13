«Київпастранс» і метро просять столичну владу дати гроші або підняти ціну на проїзд

Комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" просять київського міського голову Віталія Кличка та Київську міську раду підняти плату за проїзд або виділити додаткові кошти із бюджету міста для підтримки підприємств.

Як передає Укрінформ, колективне звернення комунальних підприємств опубліковане на сайті Київського метрополітену.

Так, Київський метрополітен повідомляє, що у 2020 році пасажиропотік у метро скоротився удвічі у порівнянні з 2019 роком - до 279,5 млн пасажирів. За 4 місяці цього року метрополітен перевіз всього 85,2 млн пасажирів. Така ситуація призвела до соціальної напруги на підприємстві через ризик затримки або невиплати зарплати.

"Ми бачимо два можливих шляхи розв'язання цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн гривень, або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів", - підкреслює Київський метрополітен.

За розрахунками підприємства, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Існуючий тариф, який становить 8 гривень, не переглядався з 2018 року.

"Київпастранс" нарікає, що через карантинні обмеження пасажиропотік у наземному транспорті скоротився на 39%, що призвело до зменшення доходів. Водночас зросли тарифи на електроенергію для підприємства, вартість води, мінімальна заробітна плата, вартість запасних частин, матеріалів та комплектуючих частин.

"Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - а проїзд міською електричкою", - підрахували у "Київпастрансі".

Також підприємство нарікає на гострий дефіцит кадрів через відставання середньої зарплати своїх працівників від середньої зарплати у Києві.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені повідомили, що планується переведення адміністративного персоналу на скорочений 4-денний робочий тиждень.