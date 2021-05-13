Персонал столичного метро переведуть на скорочений робочий тиждень
Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні Київського метрополітену та Київпастрансу до Київської міської ради та Київського міського голови.
"Днями ми отримали інформацію про переведення адміністративного персоналу на скорочений 4-денний робочий тиждень. Це рішення торкнеться близько 3000 працівників, які будуть недоотримувати п'яту частину своєї заробітної плати. Зрозуміло, що це рішення напряму торкнеться і їхніх родин", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у метрополітені бачать два можливих шляхи розв'язання ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд наявного тарифу на перевезення пасажирів.
"Згідно з розрахунками на 2021 рік, планово економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира становить 20,04 грн, а економічно обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.
У підземці нагадали, що востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався у 2018 році.
Фото: офіційний портал Києва