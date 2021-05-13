Під КМДА мітингують водії «швидкої» і транспортники

Зранку 13 травня під стінами Київської міської державної адміністрації мітингують водії швидкої медичної допомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, кілька десятків водіїв "швидких" вимагають виплату коштів.

Зокрема, за словами водіїв, їм не виплачують "ковідні" кошти, оскільки водії не вважаються контактними з ковідними хворими. За їх словами, кошти не виплачуються з березня 2020 року.

Під КМДА мітингують водії "швидкої" / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Крім цього, на акції перед сесією Київради мітингують представники Київського метрополітену та Київпастрансу з вимогою справедливих зарплат для транспортників Києва.

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Також частина активістів вимагають не ухвалювати скандальний Детальний план території (ДПТ), який передбачає забудову Мінського масиву в Оболонському районі столиці.

Ситуація на місці спокійна. Працюють поліцейські та поліція діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, Київський метрополітен і Київпастранс просять підняти плату за проїзд або виділити додаткові кошти з бюджету міста.