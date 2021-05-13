Під КМДА мітингують водії «швидкої» і транспортники
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, кілька десятків водіїв "швидких" вимагають виплату коштів.
Зокрема, за словами водіїв, їм не виплачують "ковідні" кошти, оскільки водії не вважаються контактними з ковідними хворими. За їх словами, кошти не виплачуються з березня 2020 року.
Під КМДА мітингують водії "швидкої" / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ
Крім цього, на акції перед сесією Київради мітингують представники Київського метрополітену та Київпастрансу з вимогою справедливих зарплат для транспортників Києва.
Також частина активістів вимагають не ухвалювати скандальний Детальний план території (ДПТ), який передбачає забудову Мінського масиву в Оболонському районі столиці.
Ситуація на місці спокійна. Працюють поліцейські та поліція діалогу.
Як повідомляв Укрінформ, Київський метрополітен і Київпастранс просять підняти плату за проїзд або виділити додаткові кошти з бюджету міста.