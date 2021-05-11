Шахтарям обіцяють розібратися з боргами до кінця тижня і просять не їхати в Київ

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив гірників, що до кінця цього тижня питання про виплату заборгованості по заробітній платі буде вирішене.

Як передає Укрінформ, про це 11 травня повідомили в Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«Сьогодні, 11 травня, в Міністерстві енергетики України відбулася зустріч Міністра Германа Галущенка, радника Міністра Олексія Куракова з керівництвом Профспілки працівників вугільної промисловості України… Міністр запевнив, що до кінця поточного тижня питання щодо виплати заборгованості по заробітній платі буде вирішено і звернувся з проханням про відтермінування проведення акції протесту до 17 травня», - сказано в повідомленні.

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Зазначено, що під час зустрічі йшлося про необхідність вирішення кризової ситуації, яка склалася у вугільній галузі з виплатою заборгованості по заробітній платі всім працівникам вугледобувних підприємств.

Відомо, що після минулої зустрічі, 7 травня, на рахунки державних вугледобувних підприємств було перераховано 237 млн грн.

Водночас міністр енергетики України направив звернення до Мінфіну щодо внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на обсязі 838 млн грн з четвертого кварталу поточного року.

Галущенко також поінформував. що про ситуацію поінформоване керівництво держави, що потребує певного часу.

Як повідомила пресслужба Міненерго 11 травня. Міністерство енергетики досягло домовленостей з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за 2021 рік.

"Кошти обсягом 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міненерго докладає максимум зусиль для вирішення поточних проблем вугільної галузі та виплати заробітної плати гірникам.

"Міністерство вітає конструктивну позицію лідерів профспілок, спрямовану на співпрацю та спільний пошук шляхів вирішення нагальних питань. Водночас політизація та безпідставні протести призводять до створення штучної кризи та негативно позначаються на репутації галузі", - заявили в Міненерго.

Як повідомлялося, за словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, ввечері у вівторок, 11 травня, шахтарі Львівщини, Донеччини та Луганщини виїдуть на Київ, бо 12 травня з 9 години ранку вони розпочнуть пікетування Офісу Президента. За словами Волинця, наразі накопичилося понад 2 млрд грн зарплатного боргу, не закриті виплати січня, лютого, березня та квітня.