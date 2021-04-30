Від нового міністра енергетики очікують вирішення проблем із заборгованістю шахтарям

У Донецькій військово-цивільній обладміністрації сподіваються, що новий міністр енергетики Герман Галущенко зрушить з місця питання зарплатної заборгованості шахтарям, яка наразі становить 828 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обладміністрації Артем Литвинов.

«29 квітня був призначений новий міністр. Ми сподіваємось, що він зрушить з місця питання по шахтарям», - сказав Литвинов.

Він пояснив, що в цьому році на реструктуризацію вугільної галузі всього надано 1,772 млрд грн, а це на 540 млн грн менше, ніж в минулому році. За січень-квітень 2021 року надійшло 482 млн грн до шахтарів, але, незважаючи на це, залишилося 828 млн грн заборгованості, підкреслив Литвинов.

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Він також повідомив, що керівництво області вже підготувало листи в Кабінет Міністрів, Прем’єр-міністру Денису Шмигалю, щоб було здійснено перерозподіл коштів для погашення боргів гірникам.

«Ми підготували листи про наближення бюджетних коштів з кінця року на теперішній час, щоб вони як можливо скоріше надійшли», - сказав Литвинов.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. Новопризначений міністр відразу склав присягу.