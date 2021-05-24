У КМДА кажуть, що із понад 70 обшуків 53 не стосуються роботи комунальників

У столиці впродовж останніх двох тижнів правоохоронці провели понад 70 обшуків, з яких 53 взагалі не стосуються роботи комунальних підприємств та департаментів КМДА.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сьогодні у столиці відбувається навмисна дестабілізація роботи міських служб. Сьогодні відбувається системне поширення неправдивої інформації із метою дискредитації міської влади. Тому ми надаємо всю інформацію щодо цих маніпуляцій", - сказав Поворозник.

За його словами, з перевірками до ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА прийшли Державна фіскальна служба, Державне бюро розслідувань та Національна поліція України.

"Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, з них 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації", - заявив він.

Водночас Поворозник наголосив, що Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів.

"За інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду", - додав він.

За словами Поварозника, така активність правоохоронних органів в останні два тижні – "це не про співпрацю у виявленні правопорушень та пошуку винних і притягнення до відповідальності, а про дестабілізацію роботи підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці".

Він вважає, що такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамвая, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків.

"А головне - можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", - сказав Поворозник.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні в низці комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Фото: Київради