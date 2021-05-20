У ще один департамент КМДА прийшли з обшуками

У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації щодо обшуків заявляють, що Держаудитслужба під час попередньої перевірки не встановила порушень у фінансово-господарській діяльності Департаменту за 2018-2020 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

“20 травня в приміщенні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури триває обшук відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.05.2021 р. Мета обшуку – відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та стимулюючої виплати (надбавок) за 2018-2020 роки”, - ідеться у повідомленні.

У Департаменті зазначають, що насамперед виникає сумнів про дотримання вимог підслідності цієї справи Державному бюро розслідувань, тому що підслідність ДБР регламентується ч. 4 ст.216 Кримінально-процесуального кодексу України. Однак посадові особи, які перелічені в цій статті, а саме працівник категорії «А», не працюють у Департаменті. Найвища категорія працівника Департаменту – «Б».

Кошти на утримання Департаменту, що включають і кошти на оплату праці з нарахуваннями, передбачаються у рішеннях Київської міської ради «Про бюджет міста Києва» на відповідний рік за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури», за яким щорічно складається відповідний паспорт цієї бюджетної програми. Під час формування фонду оплати праці працівників Департаменту, Департамент керується чинним законодавством України, Бюджетним Кодексом України, що регламентує планування, нарахування та виплату заробітної плати. Під час цього процесу Департамент надає обґрунтовані та збалансовані пропозиції щодо справедливої оплати праці співробітників, які проходять належну перевірку відповідними органами.

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Також у Департаменті звертають увагу на те, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досконально досліджувалось під час проведення в 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018-2020 роки. Ревізією було проаналізовано питання складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання, складання звітів про їх виконання, у тому числі за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури».

"За результатом цього аналізу ревізією питання щодо обґрунтованості включення показників паспорта бюджетної програми; наявність у Департаменту встановлених законодавством підстав для реалізації паспорту бюджетної програми, дотримання встановлених законодавством строків складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та їх змісту – порушень не встановлено.

При цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, було отримано ухвалу про цей обшук”, - наголошують посадовці.

Як повідомляв Урінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.