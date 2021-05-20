У земельному департаменті КМДА прокоментували обшуки

Робота Департаменту земельних ресурсів повністю спрямована на захист та задоволення інтересів територіальної громади міста Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті земельних ресурсів КМДА.

«Дії ДФС – відкриття кримінального провадження та обшуки – це пряме втручання у діяльність Департаменту, які ми розцінюємо як спробу використання у політичній боротьбі для тиску на міську владу, який останнім часом має системний характер», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 12 травня Київська міська прокуратура повідомила про проведення обшуків у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов’язаними між собою кримінальними справами. Внаслідок цих рішень Державна фіскальна служба України проводила обшуки в Департаменті земельних ресурсів.

«У результаті повної бездіяльності ДФС при наявності законодавчо установлених механізмів стягнення заборгованостей, а також за умов наявності всієї інформації щодо укладених договорів оренди земельних ділянок, за ініціативи Департаменту Київська міська рада єдина в Україні, хто звертається до судових органів щодо стягнення орендної плати за землю, хоча ця функція законодавчо закріплена за ДФС України, що підтверджує їхню бездіяльність протягом 15 років», – ідеться у повідомленні Департаменту.

За його інформацією, Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) впроваджено подання позовних заяв про стягнення з несумлінних орендарів заборгованості з орендної плати на загальну суму майже 204,6 млн гривень.

«Існують непоодинокі випадки коли орендарями заборгованість сплачується після подання позовної заяви, наприклад, під час розгляду однієї зі справ, відповідачем сплачено до бюджету міста Києва близько 60 млн грн», – зазначають у Департаменті.

Як повідомляється в КМДА, Департамент земельних ресурсів єдиний у країні два роки тому почав проєкт інвентаризації землі та договорів оренди, яка вже принесла місту 774,9 млн грн чистого доходу до бюджету. Та планує заробити ще щонайменше 2,6 млрд грн.

Лише за останні два роки укладено договорів оренди на загальну суму більш ніж на 608 млн грн щорічних платежів. На сьогодні винесено судових рішень на користь Київської міської ради на загальну суму майже 24 млн гривень та з них надійшло до бюджету міста Києва близько 6,5 млн гривень.

Крім того, київська міська влада забезпечила поповнення бюджету від продажу земельних ділянок: у 2019 році – 45,9 млн грн, у 2020 році – 93 млн грн, а у 2021 – очікуються рекордні 233 млн.

Як повідомлялося, за результатами проведених обшуків у департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації співробітники Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Фото: Київрада