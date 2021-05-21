Корупція на тендерах: ДФС розкрила деталі обшуків у Київтеплоенерго

Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили службових осіб одного із товариств м. Києва та Комунального підприємства КМДА «Київтеплоенерго» у заволодінні бюджетними коштами.

Про це ДФС повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Податкова міліція ДФС встановила, що одне із підприємств столиці ставало постійним переможцем тендерних торгів у Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київтеплоенерго» щодо виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на загальну суму понад 260 млн грн.

ДФС стверджує, що "згаданий СГД всі роботи виконував власними силами, не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів. При виконанні тендерів здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт та оформлення постачання товарів від підприємств як реального сектору економіки, так і підприємств з ознаками ризиковості без фактичного їх виконання або постачання матеріалів".

Загальна сума придбаних субпідрядних робіт у підприємств з ознаками «ризиковості» та «фіктивності», які товариство відобразило в документації, становить близько 20 млн грн, повідомляє ДФС. Дані підприємства за податковими адресами не знаходяться, мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності. Зазначені факти можуть свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена у порівнянні з реальними затратами.

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Крім цього, зазначає ДФС, "у схемах наявні факти придбання пально-мастильних матеріалів, оренда техніки на загальну суму понад 16 млн грн, при цьому орендована техніка відсутня, реалізація придбаного пального також відсутня".

Як заявили у ДФС, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що службові особи вищезгаданого товариства та Комунального підприємства «Київтеплоенерго» завищували вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж по об’єктах і житлових будинках та в подальшому перераховували кошти за безтоварні операції, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до вчинення тяжкого злочину, що кваліфікується ч.3 ст. 191 КК України, та до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн грн.

Триває досудове розслідування.