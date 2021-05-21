Прокуратура і податкова приходили з перевірками у Київтеплоенерго
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Вчора працівники Святошинської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли й до КП «Київтеплоенерго», щоб отримати підтвердження факту виконання в повному обсязі умов угод підприємства з одним із контрагентів. Підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запит правоохоронців стосувався діяльності посадових осіб Київтеплоенерго, "хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства".
Як повідомлялося, 20 травня обшуки проходили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.
12-13 травня правоохоронці провели обшуки в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особисто на нього.