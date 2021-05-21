Прокуратура і податкова приходили з перевірками у Київтеплоенерго

Працівники прокуратури та податкова міліція приходили до КП «Київтеплоенерго», аби отримати інформацію у провадженні щодо одного з контрагентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вчора працівники Святошинської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли й до КП «Київтеплоенерго», щоб отримати підтвердження факту виконання в повному обсязі умов угод підприємства з одним із контрагентів. Підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запит правоохоронців стосувався діяльності посадових осіб Київтеплоенерго, "хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства".

Як повідомлялося, 20 травня обшуки проходили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

12-13 травня правоохоронці провели обшуки в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особисто на нього.