Кличко - про загострення відносин з ОП: Тут немає нічого особистого, лише політика

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що причиною загострених відносин з Офісом Президента є політична складова і питання контролю.

Як передає Укрінформ, про це Кличко розповів в інтерв'ю УП.

«Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика... Ще колись Наполеон казав: «Хто контролює Париж, той контролює Францію». Я розумію, що це все питання контролю, питання керування містом. Кожна з політичних партій намагається це робити», - сказав Кличко.

Він зазначив, що місцеві вибори вже пройшли і «правляча партія отримала в Києві не першу і не другу, і не третю позицію».

Також Кличко вважає, що напружені відносини і через те, що він не є «представником цієї влади».

«По-друге, багато речей їх дратують. Наприклад, коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин. Я використовував свої зв’язки. Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом із закупівлі вакцини може виступати виключно уряд. Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком», - прокоментував мер.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Водночас на Банковій запевняють, що обшуки у Києві не пов'язані з політикою.

18 травня Кличко заявив, що в його будинку проходить обшук.

У СБУ пояснили, що їхні співробітники проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, вони відбуваються, зокрема, і в будинку, де живе мер Києва Кличко.

Пізніше сам Кличко поінформував, що вважає ситуацію із перебуванням правоохоронців у своєму будинку, зокрема і біля його квартири, психологічним тиском.

Фото: Київрада