Кличко заявляє, що до його будинку приходили з обшуком

Правоохоронці проводять обшуки у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сам Кличко заявив у розмові з журналістами.

"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвались у під'їзд. Вломилися у двері. Є камера відеонагляду. Зараз вони чи злякались, чи що і пішли в іншу квартиру. Вони прийшли зранку, вони не розраховували, що я кожного ранку тренуюся. О пів на сьому я вже був у спортивному залі, о сьомій вони прийшли, двері були закриті, нікого немає. Вони постояли й пішли далі", - повідомив Кличко.

Він заявив, що йому наразі не відомо, які саме силові структури приходили з обшуками.

Як повідомлялося, раніше Кличко заявив, що міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

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12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Водночас в Офісі Президента запевняють, що обшуки у Києві не пов'язані з політикою.