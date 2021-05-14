Кличко каже, що обшуки в Києві - це атака проти нього особисто

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що столична влада завжди співпрацює з правоохоронними органами і допомагає в розслідуванні справ про фінансові порушення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу у п'ятницю.

"КМДА постійно здійснює внутрішні фінансові аудити і передає правоохоронцями матеріали щодо виявлених порушень", - сказав Кличко.

Так, за словами Кличка, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав матеріали за 316 об'єктами аудиту.

"На сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до порушених раніше кримінальних справ. За всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру, за 27 передали обвинувальні акти до суду", - наголосив Кличко.

Кличко підкреслив, що останні кілька днів відбувається атака на столичну владу, спрямована проти нього особисто.

"Все це подається під виглядом боротьби з корупцією. Блискавичної боротьби. Називають якісь мільйони, десятки мільйонів гривень. Маніпулюють інформацією, лунає відверта брехня", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Водночас,на Банковій запевняють, що обшуки у Києві не пов'язані з політикою.