На Банковій запевняють, що обшуки у Києві не пов'язані з політикою

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що обшуки на ряді комунальних підприємств і в департаментах КМДА базуються на результатах виконаної правоохоронними органами роботи і не пов'язані з політичними атаками на міську владу.

Про це він заявив у коментарі, наданому Укрінформу.

«Правоохоронці провели відповідну роботу, почали ставити конкретні питання про гроші і якість сервісу. Тому абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії навмисною «політичною атакою», - сказав Подоляк.

Радник глави ОП вважає, що формулювання, зокрема, «політичні репресії», «силовий тиск», «влада розправляється з опонентами» є класикою, як тільки починаються питання по суті.

"Насправді, і близько немає ніякої політики і виборів, до речі, теж немає. Але є міська конкретика. Якість столичного життя", - підкреслив він.

На його думку, коли обговорюється Київ, мова завжди має йти тільки про досить конкретні речі, наприклад, про вулиці, будинки, дороги, послуги, парки, комфорт, чи зручно користуватися містом, відчувається, що є дійсно хороші сервіси і дійсно якісна робота міської влади.

Крім того, Подоляк впевнений, що якщо муніципальна влада гарний менеджер щодо господарських питань, у неї немає часу на нескінченні медійні спекуляції, і навпаки, якщо є "гангренозні корупційні осередки" в інфраструктурі, тоді починається "легендарна пісня "навколо вороги".

"Реальність же проста: після чергової серії скандалів, прокуратура системно проаналізувала ситуацію і зробила відповідні висновки - цілком прозорі. Виявлено махінації на десятки мільйонів гривень. Це не про політику, це про те, що в київських міських структурах побудована шкідлива тіньова система. І за це точно має бути відповідальність", - додав радник керівника ОП.

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Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.