Кличко вимагає звіту силовиків у справах КМДА

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про те, що міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Як передає Укрінформ, відео заяви він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів. А їх ми здійснюємо регулярно, - зазначив Кличко.

Він повідомив, що із 2015-го року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту.

"Й з тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. За всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 - передали обвинувачувальні акти до суду. Але питання: яка ситуація з іншими справами? Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?", - наголосив Кличко.

За його словами, за деякими справами місто передало матеріали ще 2 роки тому. "Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства і структурні підрозділи вже надавали документи на вимогу правоохоронців. Зараз ті прийшли шукати знову! Тепер беруть копії тих документів, які є у правоохоронних органах», - зауважив Кличко.

Він підкреслив, що події, які розгортаються навколо міської влади останніми тижнями, виглядають заангажованою акцією.

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Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

Водночас на Банковій запевняють, що обшуки у Києві не пов'язані з політикою.