Київське метро готове показати усі документи про гілку на Виноградар

КП «Київський метрополітен» відкритий до проведення перевірок та готовий надати документацію щодо робіт з будівництва метро на Виноградар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

"КП «Київський метрополітен» відкритий до проведення перевірок та надання документації щодо робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур", - йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначають, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.

"Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - додають у метрополітені.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен». Обшуки проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».