Київське метро готове показати усі документи про гілку на Виноградар

Київське метро готове показати усі документи про гілку на Виноградар

Укрінформ
КП «Київський метрополітен» відкритий до проведення перевірок та готовий надати документацію щодо робіт з будівництва метро на Виноградар. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

"КП «Київський метрополітен» відкритий до проведення перевірок та надання документації щодо робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур", - йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначають, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб.

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"Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - додають у метрополітені.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен». Обшуки проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

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