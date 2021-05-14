Голова ДФС: На комунальних підприємствах Києва провели 31 обшук, вручили 11 підозр

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві за процесуального керівництва Київської прокуратури за останні дні провели 31 обшук на комунальних підприємствах столиці та у їхніх підрядних компаніях.

Обшуки проведено у межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків та зловживання повноваженнями, повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За його даними, “загальна сума ухилень, докази відносно яких отримала ДФС завдяки вилученню первісної фінансово-господарської документації, перевищує 100 млн гривень, що еквівалентно вартості 150 тис. доз вакцин від коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоров'я і українське суспільство загалом”.

За результатами проведених процесуальних заходів вручено 11 повідомлень про підозру, повідомив Мельник.

“Забезпечити економічну безпеку держави неможливо без викорінення протиправних схем із привласнення публічних фінансів столиці, яка є найбільшим генератором валового національного доходу України. Впевнений, що саме Київ має задавати тренди у боротьбі з правопорушеннями у сфері оподаткування, масштабуючи цей досвід на регіони нашої країни. Діям осіб, причетних до привласнення корупційної ренти у столиці, буде надана відповідна правова кваліфікація”, - наголосив голова ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.