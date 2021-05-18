Кличко опублікував відео із обшуками в будинку, де він мешкає

Київський міський голова Віталій Кличко опублікував відео про те, як силовики проводили обшук у будинку, де він мешкає.

Як передає Укрінформ, відео Кличко розмістив у Фейсбуці.

"Короткий відеоогляд про те, як загін епікірованих силовиків нібито не до мене приходив сьогодні вранці. Але у двері, поки я був на тренуванні, дзвонили мені. І моїй сусідці навпроти теж. Тому версія про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що нібито мешкають двома поверхами нижче в моєму під"їзді, виглядає непереконливою. Ретельніше якось треба...", - написав Кличко у дописі.

Як повідомлялося, вранці 18 травня мер Києва Кличко заявив, що в будинку на Б.Хмельницького, де він живе, правоохоронці проводять обшуки.

В СБУ пояснили, що їхні співробітники проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, і вони відбуваються, зокрема, і в будинку, де живе мер Києва Кличко.

У Державній фіскальній службі додали, що було викрито групу осіб, яка займалася виготовленням контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.