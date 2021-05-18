Кличко - про правоохоронців під своєю квартирою: Це психологічний тиск

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що вважає ситуацію із перебуванням правоохоронців у своєму будинку, зокрема і біля його квартири, психологічним тиском.

Про це Кличко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

"У мене у квартирі обшуків не було. Але це (ситуація з правоохоронцями у будинку мера вранці - ред.) - випадковість? У мене є щодо цього великі сумніви. Я вважаю це психологічним тиском. Те, що відбулося сьогодні, інакше я не можу (назвати - ред.)", - заявив мер столиці.

Відповідаючи на запитання, хто на нього може тиснути і яка мета такого тиску, Кличко зазначив, що "це не таємниця, що в ОП постійно наради щодо Кличка".

"Бо не подобається, що Кличко робить заяви про те, що тут нам потрібно, зокрема, і щодо локдауну, що когось дратують міські ініціативи та інше. Я виключно з цим пов'язую такі речі", - сказав Кличко.

На запитання, чи відомо Кличку про те, у чиїх помешканнях проводять обшуки, він зазначив, що, наскільки дізнався, у тій квартирі живуть бабусі, які раніше були працівниками оперного театру. "Я знаю, що такі люди незаможні, і у мене було питання до правоохоронців, чому вони там роблять обшуки. Вони аргументували, що цю квартиру нібито здають комусь в оренду і що там якісь злочинці", - заявив Кличко.

Щодо ймовірного стеження за ним з боку правоохоронців Кличко сказав, що нехай стежать. "Я абсолютно відвертий і мені немає чого ховати", - заявив мер Києва.

Він додав, що є публічною людиною і завжди відкритий до співробітництва, а також наголосив, що на нього тиснути неможливо.

Читайте також: Кличко вимагає звіту силовиків у справах КМДА

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 травня Кличко заявив, що в його будинку проходить обшук.

В СБУ пояснили, що їхні співробітники проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, вони відбуваються, зокрема, і в будинку, де живе мер Києва Кличко.