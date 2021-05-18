У СБУ прокоментували обшуки в будинку, де живе Кличко

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, вони відбуваються, в тому числі, і в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

«Співробітники Головного управління Служби безпеки по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО «А», проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються відразу в кількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Ніякого відношення до самого пана Кличка обшуки не мають», - наголосив речник.

Водночас сам Кличко повідомив у Телеграмі, що обшуки правоохоронців проводилися не в нього, а двома поверхами нижче.

"Детективні" події навколо міської влади розгортаються дедалі абсурдніше! Сьогодні вранці, десь о 7-ій годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там, поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє запитання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається, і в них запитання до орендарів", - повідомив Кличко.

При цьому він зауважив, що камера відеоспостеження, яка встановлена на його поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на його поверх і дзвонили та стукали в двері квартири Кличка.

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"Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!" - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 травня Кличко повідомив, що в його будинку проходить обшук.