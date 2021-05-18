Кличко заявив, що звільнення його з посади голови КМДА буде неконституційним

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації стане порушенням Конституції України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав журналістам, коментуючи інформацію про намір звільнити його з посади голови КМДА.

"Це, по-перше, неконституційно. Це порушення Конституції України. По-друге - кияни обрали людину, якій довірили відстоювати інтереси громади. Незалежно Кличко чи хто інший, і він несе відповідальність перед громадою. Але не та людина, яку призначають зверху", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, у квітні Кличко звернувся до уряду із закликом розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Після цього Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував, зокрема, призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії COVID-19 у Києві.

Водночас Конституційний Суд у 2003 році розтлумачив 118 статтю Конституції та визначив, що Президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера.

Разом з тим у вересні 2019 року тодішній Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА і направив до Офісу Президента відповідне подання.