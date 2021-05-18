Кличко не виключає, що в ОП можуть боятися його президентських амбіцій

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що не виключає, що ситуація із перебуванням правоохоронців у його будинку, зокрема і біля його квартири, пов’язана з тим, що у Офісі Президента вважають, що у нього є президентські амбіції та бояться конкуренції.

Про це Кличко повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, передає кореспондент Укрінформу.

“Я не виключаю цього”, - заявив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 травня Кличко заявив, що в його будинку проходить обшук.

У СБУ пояснили, що їхні співробітники проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, вони відбуваються, зокрема, і в будинку, де живе мер Києва Кличко.

Пізніше сам Кличко поінформував, що вважає ситуацію із перебуванням правоохоронців у своєму будинку, зокрема і біля його квартири, психологічним тиском.