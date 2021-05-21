У столиці пройшли обшуки у Київбудреконструкції

Групою прокурорів та слідчих 21 травня було здійснено обшук у приміщенні комунального підприємства Київської міської ради «Київбудреконструкція».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Обшук був проведений у приміщенні підприємства відповідно до ухвали слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2021. Слідчі дії здійснювалися з метою відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на підприємстві здійснювались перевірки на предмет фінансово-господарської дисципліни (у тому числі за договірними відносинами з товариством, яке стало суб’єктом дослідження зазначеного кримінального провадження) та жодних порушень не встановлено.

Окрім того, підприємство з метою сприяння слідству неодноразово надавало документи на виконання запитів органів слідства та прокуратури з тих самих обставин справи.

Як повідомили в «Київбудреконструкції», по об’єктам/договорам, щодо яких здійснюється перевірка в рамках кримінального провадження, роботи не виконувались або лише розпочаті.

Як повідомлялося, 21 травня правоохоронці прийшли з перевірками до КП «Київтеплоенерго».