У столиці пройшли обшуки у Київбудреконструкції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Обшук був проведений у приміщенні підприємства відповідно до ухвали слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2021. Слідчі дії здійснювалися з метою відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на підприємстві здійснювались перевірки на предмет фінансово-господарської дисципліни (у тому числі за договірними відносинами з товариством, яке стало суб’єктом дослідження зазначеного кримінального провадження) та жодних порушень не встановлено.
Окрім того, підприємство з метою сприяння слідству неодноразово надавало документи на виконання запитів органів слідства та прокуратури з тих самих обставин справи.
Як повідомили в «Київбудреконструкції», по об’єктам/договорам, щодо яких здійснюється перевірка в рамках кримінального провадження, роботи не виконувались або лише розпочаті.
Як повідомлялося, 21 травня правоохоронці прийшли з перевірками до КП «Київтеплоенерго».