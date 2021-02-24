Уряд збільшив максимальний обсяг держдопомоги для малого бізнесу

Кабінет Міністрів схвалив внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва (МСБ) на час карантину у зв'язку із COVID-19, чим збільшив максимальну допомогу МСБ до 400 тис. євро.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на своєму засіданні 24 лютого.

«Значення критерію допустимого розміру державної допомоги (суб’єктам МСБ – ред.) встановлюється на рівні, що не перевищує суму 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, на сьогодні через поширення коронавірусу та запровадження обмежень на здійснення господарської діяльності під час карантину суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва стикаються з втратою ринків збуту через заборону або зменшення платоспроможності споживачів; необхідністю утримання персоналу на період вимушеного простою; необхідністю збереження основних засобів у робочому стані для відновлення діяльності після закінчення карантину; необхідністю виконання поточних зобов’язань та постійних витрат. Зазначені проблеми спричиняють збитковість суб’єктів господарювання.

Наголошується, що проєкт постанови Кабміну також розроблено з метою підтримки МСБ шляхом удосконалення програми державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9-%», створення підґрунтя для його відновлення в посткарантинний період.