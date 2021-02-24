Уряд збільшив максимальний обсяг держдопомоги для малого бізнесу

Уряд збільшив максимальний обсяг держдопомоги для малого бізнесу

Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва (МСБ) на час карантину у зв'язку із COVID-19, чим збільшив максимальну допомогу МСБ до 400 тис. євро.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на своєму засіданні 24 лютого.

«Значення критерію допустимого розміру державної допомоги (суб’єктам МСБ – ред.) встановлюється на рівні, що не перевищує суму 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, на сьогодні через поширення коронавірусу та запровадження обмежень на здійснення господарської діяльності під час карантину суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва стикаються з втратою ринків збуту через заборону або зменшення платоспроможності споживачів; необхідністю утримання персоналу на період вимушеного простою; необхідністю збереження основних засобів у робочому стані для відновлення діяльності після закінчення карантину; необхідністю виконання поточних зобов’язань та постійних витрат. Зазначені проблеми спричиняють збитковість суб’єктів господарювання.

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Наголошується, що проєкт постанови Кабміну також розроблено з метою підтримки МСБ шляхом удосконалення програми державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9-%», створення підґрунтя для його відновлення в посткарантинний період.

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