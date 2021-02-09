SkyUp планує влітку відкрити рейси ще до 7 країн

Авіакомпанія SkyUp влітку розширить свою карту польотів новими країнами, а саме в Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію і Нідерланди.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

«На літо-2021 маємо великі плани. На додачу до вже знайомих напрямків SkyUp, таких як Франція, Італія, Греція, Чехія, Грузія, Іспанія, Болгарія, Кіпр, Вірменія, Албанія, Ізраїль, Португалія, Словаччина і Туреччина, ми готуємося почати літати з Києва та регіонів у Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію і Нідерланди», - йдеться у повідомленні.

Також SkyUp повідомляє, що у 2020 році авіакомпанія виконала 8 745 рейсів, якими перевезли 1 250 792 пасажирів.

«Починаючи рік із вдвічі більшим флотом, ніж попередній (2019 починали з 5-ма літаками і тільки в грудні отримали 10-й літак), через пандемію і локдаун ми не досягли і половини від запланованого на 2020 обсягу перевезень пасажирів», додають в авіакомпанії.

Крім того, повідомляють, що 2020 став одним із найважчих років в історії для авіакомпаній, але у SkyUp на більш віддалену перспективу — наступні 5 років — планують збільшити частку авіакомпанії на ринку українських авіаперевезень до 50%, отримати ще щонайменше 5-7 літаків, відкрити нові бази і розширювати перелік послуг.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне.