Керівнику департаменту Укрзалізниці оголосили підозру у завданні 7 мільйонів збитків

Керівникові одного з департаментів Укрзалізниці оголошено підозру у завданні збитків на суму 7 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

“У середу, 13 січня, поліцейські за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 оголосили керівнику одного з департаментів про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2017 році одна з філій за погодженням департаменту АТ «Укрзалізниця» проводила торги із закупівлі рейкових клем на загальну суму більше 8 мільйонів гривень. До участі в торгах допустили товариство, тендерна документація якого не відповідала встановленим вимогам, надалі визначили його переможцем закупівель та уклали з ним договори постачання.

"Проте, як з’ясували правоохоронці, поставлена товариством продукція не відповідала стандартам ДСТУ та могла бути використана лише як металобрухт. Цей факт підтверджується і низкою проведених експертиз”, - заявили у поліції.

Під час досудового розслідування правоохорнці встановили причетність керівника департаменту АТ «Укрзалізниця» до закупівлі клем неналежної якості, у результаті чого було завдано збитків на більше ніж 7 мільйонів гривень.

Раніше про підозру було повідомлено одному із заступників керівника департаменту.

Триває слідство.