Україна завершила будівництво власного павільйону на Всесвітній виставці в ОАЕ

Україна продовжує підготовку до Всесвітньої виставки Expo 2020, яка відбудеться в м. Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Станом на 31 грудня 2020 року забезпечено 60% реалізації всього проєкту із підготовки участі України у виставці та профінансовано орієнтовно на 65% вартості всього проєкту.

"Вже побудовано чотириповерховий павільйон під чистове оздоблення загальною площею 2 600 м кв. та висотою – 15 метрів. Наступні кроки підготовки реалізації проєкту: облаштування павільйону України, утримання, підготовка та організація культурної, ділової та презентаційної програми роботи павільйону", - поінформували у профільному міністерстві.

Концепція виставкового павільйону України об’єднана під загальною темою Smart Ukraine: Connecting Dots та передбачає презентацію України як інноваційної країни, яка динамічно розвивається та докладає значні зусилля для впровадження smart-технологій.

«Участь у виставці Expo 2020 матиме позитивний вплив на міжнародний імідж України, дозволить розширити торговельно-економічне співробітництво, залучити іноземних підприємців до співпраці з українським бізнесом та збільшити надходження в економіку України іноземних інвестицій. Власний павільйон продемонструє, що Україна має унікальні таланти з інноваційним та креативним мисленням, які вміють поєднати технологічні рішення з традиційним виробництвом товарів та послуг», - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин.

Виставка Expo 2020 триватиме 6 місяців, очікується 28 млн відвідувачів, 190 країн-учасниць, 10 міжнародних організацій.

Проведення Всесвітньої виставки Expo 2020 було заплановано на 2020 рік, однак, через світову пандемію вірусу COVID-19 подію було відкладено на рік.