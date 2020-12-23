Уряд схвалив проєкт щодо відповідальності за порушення в сфері безпеки доріг

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний документ уряд схвалив на засіданні 23 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність замовників будівництва та утримання доріг за незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки доріг, якщо такий аудит є обов’язковим згідно з вимогами законодавства. Також документ запроваджує адміністративну відповідальність за створення перешкод при здійснення аудиту та перевірки безпеки.

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Крім цього законопроєкт конкретизує диспозицію статті 288 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення не правил, норм та стандартів, а нормативно-правових актів, норм і правил, що стосується убезпечення дорожнього руху з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію».