Уряд схвалив проєкт щодо відповідальності за порушення в сфері безпеки доріг
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний документ уряд схвалив на засіданні 23 грудня.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність замовників будівництва та утримання доріг за незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки доріг, якщо такий аудит є обов’язковим згідно з вимогами законодавства. Також документ запроваджує адміністративну відповідальність за створення перешкод при здійснення аудиту та перевірки безпеки.
Крім цього законопроєкт конкретизує диспозицію статті 288 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення не правил, норм та стандартів, а нормативно-правових актів, норм і правил, що стосується убезпечення дорожнього руху з метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію».