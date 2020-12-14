В Україні запустили першу сонячну електростанцію для освітлення дороги

Сонячна електростанція, яку встановили ​​на 405-ому кілометрі автотраси Одеса-Київ, успішно забезпечує живлення зовнішнього освітлення на важливій ​​ділянці дороги поряд із селом Знам'янка Одеської області.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"Альтернативна енергетика - вже на дорогах Одеської області! На 405-ому кілометрі автотраси М-05 Київ-Одеса встановили першу сонячну електростанцію для живлення ліхтарів зовнішнього освітлення. Станція забезпечує освітлення ділянки дороги біля с.Знам‘янки, на якій знаходиться розворот та початок крутого підйому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступним етапом робіт буде монтаж іще одного комплексу автономного освітлення на 406-ому кілометрі М-05 Київ – Одеса.

В облавтодорі уточнили, що придорожні ліхтарі живляться від сонячної енергії, що відповідає сучасним вимогам екології та економії ресурсів.

Сонячна електростанція складається з трьох трекерів із фотоелектричними модулями, потужність яких 36 кВт. Трекери змінюють своє положення залежно від того, в якій точці небосхилу знаходиться сонце. Панелі збирають сонячну енергію, а батареї її накопичують, причому мережа працює в автономному режимі. Із заходом сонця автоматично запалюються ліхтарі.

Усього встановлено на цій ділянці автотраси 48 батарей, 120 сонячних панелей, 3 трекери-конструкції для панелей і 30 ліхтарів. Також запущено потужний генератор, який самостійно вмикається, якщо протягом 3-4 днів утримається похмура погода.

В облавтодорі додали, що освітлення на сонячних батареях може успішно функціонувати до 100 тисяч годин. Сучасні моделі обладнання мають захист від корозії, пилоутворення, а також атмосферних опадів і температурних перепадів.