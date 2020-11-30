Нафтогаз профінансував встановлення сонячних панелей на 65 об’єктах Донбасу

Нафтогаз України, МінТОТ та керівники Донецької і Луганської областей підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво, згідно з яким на об'єктах соціальної інфраструктури буде встановлено системи живлення електроенергії від сонячних батарей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ідея в тому, що в 65 локаціях – це близько 15 населених пунктів - відбудеться встановлення систем сонячних панелей, які забезпечать електропостачання.

Аналогічний пілотний проєкт уже стартував на КПВВ «Щастя», де було відкрито відповідну інфраструктуру. Наступним стане КПВВ «Новотроїцьке», «Станиця Луганська», і далі аналогічні проєкти плануються в Авдіївці, Волновасі та інших населених пунктах.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відзначив, що такий проєкт полегшить життя територіальних громад та доведе, що Україна – це європейська країна.

"Для Нафтогазу є честю бути залученим до проєктів, які направлені на "склеювання" українського суспільства, на вирішення проблеми, яка давно існувала. Ми у Нафтогазі вирішили запропонувати ініціативу, яка доведе, що Україна - це європейська країна", - сказав Коболєв.

Він розповів, що згаданий проєкт передбачає побудову систем живлення електроенергії від сонячних батарей, які забезпечать роботу 65 об'єктів на Донеччині та Луганщині. Для цих цілей НАК "Нафтогаз України" виділив близько 100 млн грн. Коболєв переконаний, що це є екологічний, ефективний, а також естетичний промопроєкт того, як виглядає енергетика майбутнього.

До проєкту загалом планується залучити 19 населених пунктів та забезпечити енергопостачанням об’єкти соціальної інфраструктури - дитячі садочки, школи, лікарні. Перелік об’єктів, де будуть встановлені системи сонячних панелей, визначила місцева влада та погодила з Мінреінтеграції.

Голова «Нафтогазу» також запевнив, що роботи з монтажу згаданих сонячних панелей не припинятимуться і взимку.

Підписання меморандуму відбувалось в режимі онлайн через карантинні обмеження.