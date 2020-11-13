Опалювальний сезон заблокований у 11 населених пунктах - Нафтогаз

Через критичні борги 16 виробників тепла досі повністю чи частково заблоковано старт опалювального сезону в 11 населених пунктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз України.

Станом на 12 листопада 2020 року без тепла залишаються жителі 11 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській та Харківській областях.

Зазначається, що за останні 4 місяці проблему критичних боргів вирішили 93 виробники тепла – перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 16-ти (станом на 12 листопада).

Як нагадали у Нафтогазі, для отримання газу підприємство теплокомуненерго (ТКЕ) має виконати обов’язкові умови постачання газу, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867. До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60% або укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» або подання та виконання виробником погодженого органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

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Як повідомлялося, опалювальний сезон 2020-2021 найраніше серед українських міст розпочали Рівне, Харків та Хмельницький – там теплопостачання будинків стартувало 15 жовтня. У Києві опалювальний сезон розпочали з 16 жовтня.