Надії на відновлення співробітництва з МВФ можуть підтримати гривню - експерт

Очікування відновлення співробітництва з Міжнародним валютним фондом можуть підтримати гривню в середньостроковій перспективі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Іосуба.

Наголошується, что підтримати гривню в середньостроковій перспективі можуть очікування відновлення співробітництва з МВФ. Долар протягом місяця торгуватиметься в діапазоні 27,9 - 29,0 грн, євро - в діапазоні 33,3 - 34,6 грн. Втім, курс євро дещо менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

З добрих для гривні новин на кінець листопада - Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ про основні параметри проєкту держбюджету на 2021 рік.

За підсумками листопада гривня виявилася досить стабільна до долара, але помітно знизилася по відношенню до євро. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 28,4383 грн до 28,4681 грн (+ 0,10%). Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 33,2984 грн до 33,9596 грн (+1,99%).

Приблизно таку саму динаміку показали за місяць курси готівкового ринку, наголосив аналітик. Стрімке зростання євро по відношенню до гривні за майже незмінного курсу долара пов'язане із зростанням самого євро на світовому ринку. Так, валютна пара EUR/USD зросла за місяць з 1,1710 до 1,1930 (+1,88%), повернувшись до рівнів самого початку вересня.

Порівняно з жовтнем зростання долара сповільнилося, а євро - навпаки, прискорилося. Місяць тому ці валюти зросли на 0,49% і на 0,51% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україні та отримання чергового траншу. Йдеться про скорочення дефіциту держбюджету-2021 на 24 млрд грн.