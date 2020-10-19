Експерти спрогнозували, наскільки зросте долар цього тижня

Поточного тижня курс долара щодо гривні на міжбанку може зрости до 28,5 грн за дол.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який передано в розпорядження Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень курс долара щодо гривні незначно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,5%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,21 до 28,36 грн (+ 0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей самий час зросли з 28,30/28,32 до 28,38/28,40 (+ 0,3%).

МВФ оновив прогноз по курсу долара щодо гривні на період до 2025 року. Прогноз покращено для гривні порівняно з попереднім, червневим прогнозом. Це випливає з матеріалів до жовтневого огляду МВФ «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook). Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс долара становитиме: 2020 рік - 27,20 грн (попередній прогноз - 30,0 грн); 2021 рік - 28,12 грн (раніше - 28,9 грн); 2022 рік - 27,96 грн (раніше - 28,6 грн); у 2023-2025 роках - 28,10 грн (раніше - 28,7 грн).