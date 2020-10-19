Експерти спрогнозували, наскільки зросте долар цього тижня

Експерти спрогнозували, наскільки зросте долар цього тижня

Укрінформ
Поточного тижня курс долара щодо гривні на міжбанку може зрости до 28,5 грн за дол. 

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який передано в розпорядження Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень курс долара щодо гривні незначно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,5%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,21 до 28,36 грн (+ 0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей самий час зросли з 28,30/28,32 до 28,38/28,40 (+ 0,3%).

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МВФ оновив прогноз по курсу долара щодо гривні на період до 2025 року. Прогноз покращено для гривні порівняно з попереднім, червневим прогнозом. Це випливає з матеріалів до жовтневого огляду МВФ «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook). Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс долара становитиме: 2020 рік - 27,20 грн (попередній прогноз - 30,0 грн); 2021 рік - 28,12 грн (раніше - 28,9 грн); 2022 рік - 27,96 грн (раніше - 28,6 грн); у 2023-2025 роках - 28,10 грн (раніше - 28,7 грн).

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