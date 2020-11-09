Іноземні інвестори назвали головні бар'єри України на шляху залучення інвестицій

Недовіра до судової системи та корупція є найважливішими перешкодами як для стратегічних, так і портфельних інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опитуванні іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital та Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели наприкінці жовтня 2020 року, повідомляє пресслужба ЄБА.

"48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, тільки 9% бачать покращення. Вперше за п’ять років опитування недовіра до судової системи очолила антирейтинг перешкод для іноземних інвестицій. Широко розповсюджена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні зазначається, що монополізація ринків та захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також суттєво перешкоджає обтяжливе та нестабільне законодавство.

Ефективна боротьба з корупцією матиме найбільш сприятливий влив на інвестиційний клімат. Таку думку поділяють і стратегічні, і портфельні інвестори.

Іншими важливими факторами стануть перезапуск судової системи та призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією.

Що стосується інвестиційного клімату, то дефолт за державними запозиченнями був названий найбільшою загрозою для нього. Другу та третю позицію посіли відхід від демократичних цінностей та зміна геополітичного курсу.

Стратегічні інвестори також вбачають загрозу в занадто м’якій бюджетній та монетарній політиці, яка несе ризики для макроекономічної стабільності.

Портфельні інвестори вважають неспроможність досягти домовленості з МВФ найсуттєвішою загрозою після дефолту.

Потенційний повторний локдаун матиме помірний негативний вплив на інвестиційну активність.

47% стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, зазначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив 2,5 млрд дол. США.