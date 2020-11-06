Нерозкритий інвестиційний потенціал України становить $63 мільярди – Шмигаль

Із моменту отримання незалежності, нереалізований інвестиційний потенціал України складає 63 млрд дол.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Інвестиційний потенціал України - це 63 млрд дол. Наш регіон є досить привабливим для інвестицій у цілому, але повз Україну за ці майже 30 років пройшли десятки мільярдів доларів інвестицій", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну були в п'ять разів нижчі за приватні перекази вітчизняних заробітчан.

"Ми маємо піднімати привабливість України для іноземних інвесторів", - відзначив Прем'єр-міністр.

Глава уряду також зазначив, що Україна має значний невикористаний потенціал у торгівлі.

"Мінус 407 млрд дол. власного потенціалу в міжнародній торгівлі та транзиті, навіть за існуючої торговельної структури, вже укладених торговельно-економічних угод ми втрачаємо такі колосальні кошти", - сказав Шмигаль.

Він відзначив, що за рахунок підтримки експорту та торговельної дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, до країн Африки, до країн Латинської Америки.

За словами Прем'єра, сьогодні завдання для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити 1 млрд дол. нових експортних контрактів для українських виробників.

За словами Шмигаля, в України в усіх секторах високотехнологічного виробництва є потенціал, який можна розкривати: і космічне виробництво, і машинобудування та інші галузі.

Як повідомляв Укрінформ, за І півріччя 2020 року в економіку України було залучено 163,78 млрд грн капітальних інвестицій, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зокрема, у промисловість було залучено 63,26 млрд грн (на 37,2% менше); у будівництво — 20,68 млрд грн (на 22,9% менше); у сільське , лісове та рибне господарство — 14,54 млрд грн (на 44,5% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 13,31 млрд грн (на 32,5% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 8,93 млрд грн (на 54,4% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 8,58 млрд грн (на 8,3% менше); фінансової та страхової діяльності – 4,62 млрд грн (на 0,2% менше); в операції з нерухомим майном – 7,74 млрд грн (на 34,3% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 3,66 млрд грн (на 17,2% менше).

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За даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.