Нерозкритий інвестиційний потенціал України становить $63 мільярди – Шмигаль
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Інвестиційний потенціал України - це 63 млрд дол. Наш регіон є досить привабливим для інвестицій у цілому, але повз Україну за ці майже 30 років пройшли десятки мільярдів доларів інвестицій", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну були в п'ять разів нижчі за приватні перекази вітчизняних заробітчан.
"Ми маємо піднімати привабливість України для іноземних інвесторів", - відзначив Прем'єр-міністр.
Глава уряду також зазначив, що Україна має значний невикористаний потенціал у торгівлі.
"Мінус 407 млрд дол. власного потенціалу в міжнародній торгівлі та транзиті, навіть за існуючої торговельної структури, вже укладених торговельно-економічних угод ми втрачаємо такі колосальні кошти", - сказав Шмигаль.
Він відзначив, що за рахунок підтримки експорту та торговельної дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, до країн Африки, до країн Латинської Америки.
За словами Прем'єра, сьогодні завдання для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити 1 млрд дол. нових експортних контрактів для українських виробників.
За словами Шмигаля, в України в усіх секторах високотехнологічного виробництва є потенціал, який можна розкривати: і космічне виробництво, і машинобудування та інші галузі.
Як повідомляв Укрінформ, за І півріччя 2020 року в економіку України було залучено 163,78 млрд грн капітальних інвестицій, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Зокрема, у промисловість було залучено 63,26 млрд грн (на 37,2% менше); у будівництво — 20,68 млрд грн (на 22,9% менше); у сільське , лісове та рибне господарство — 14,54 млрд грн (на 44,5% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 13,31 млрд грн (на 32,5% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 8,93 млрд грн (на 54,4% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 8,58 млрд грн (на 8,3% менше); фінансової та страхової діяльності – 4,62 млрд грн (на 0,2% менше); в операції з нерухомим майном – 7,74 млрд грн (на 34,3% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 3,66 млрд грн (на 17,2% менше).
За даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.