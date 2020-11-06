Україна втратила трильйон доларів за 10 років - Шмигаль про економічний аудит

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна втратила один трильйон доларів за 10 років через нереалізований потенціал.

Про це він сказав під час презентації економічного аудиту країни у п’ятницю в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Контрольним запитанням було, чи реалізували ми свій потенціал, якими є результати управління нашою країною за попередні роки і як ми виглядаємо в порівнянні з нашими сусідами. Сьогодні маємо чітку відповідь - один трильйон доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили всі громадяни України через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що уряд пропонує всім переосмислити економічний потенціал і подивитись в новому світлі на майбутнє Української держави.

"Ще навесні, усвідомлюючи виклики, які стоять перед країною, Президент поставив завдання нашому уряду визначити, з чим ми заходимо в нове десятиліття. Без аналізу поточного стану ми не можемо реалістично поставити собі цілі на наступні роки", - зауважив Шмигаль.

Він наголосив, що мета уряду - реалізувати потенціал економіки і зробити країну успішною.

Як повідомлялося, Шмигаль 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду. Він також зазначав, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.