Уряд представить економічний аудит країни 6 листопада - Шмигаль

Кабінет Міністрів 6 листопада представить економічний аудит країни та економічну візію розвитку до 2030 року.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволять економіці швидко відновлюватися. Для цього в нас є стратегія, і в цю п'ятницю ( 6 листопада - ред.) ми представимо економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року», - сказав Шмигаль

Він додав, що Україна потребує економічного прориву, що є амбітною ціллю для уряду.