Управління держпідприємствами: Шмигаль пояснив, яку практику використовує Україна

Україна використовує найкращу світову практику для реформи управління державними підприємствами.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 3 листопада провів робочу зустріч з членами Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (у режимі відеоконференції).

«Наше завдання: покращити управління державними підприємствами — це одна з цілей програми діяльності уряду на цей рік та на довгострокову стратегічну перспективу. Ми покладаємось на найкращу світову практику, яка принесе значну користь для української економіки», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що уряд крок за кроком рухається в реформі корпоративного управління. Зокрема, продовжує спільно з ЄБРР та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) допрацьовувати законопроєкт з покращення корпоративного управління державного сектору.

Під час наради також розглянули питання щодо добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних підприємств. Найближчим часом Мінекономіки має представити проєкт постанови, яким буде урегульовано це питання.

Крім того повідомляється, що за результатами спільної роботи з ОЕСР та ЄБРР, органами державної влади та державними компаніями Мінекономіки планує до кінця року направити проєкт закону щодо вдосконалення корпоративного управління на розгляд Уряду.

Участь у зустрічі взяли голова Комітету Джейсон Пеллмар, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчицький, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр фінансів Сергій Марченко та інші.