Україна зацікавлена розширити спіпрацю з ЄІБ в енергетиці та інфраструктурі - Шмигаль

Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 жовтня під час зустрічі з головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Еріком де Загоном, інформує Урядовий портал.

За словами Прем’єр-міністра, між урядом України та ЄІБ склалися продуктивні робочі стосунки. Інвестиційні ресурси Банку є одним із пріоритетних джерел фінансування проєктів розвитку в Україні.

Шмигаль зауважив, що на початку грудня урядова делегація планує відвідати Брюссель та Люксембург для проведення засідання Ради асоціації між Україною та ЄС. Під час візиту плануються також зустрічі з високопосадовцями Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Розраховую, що ми можемо напрацювати пакет інвестиційних пропозицій, які могли б підписати в грудні під час офіційного візиту», - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що проєкти, передбачені спільними угодами, які були укладені під час 22-го Саміту Україна-ЄС 6 жовтня 2020 року, вдасться реалізувати якнайшвидше.

Крім того, Денис Шмигаль та Жан-Ерік де Загон обговорили приєднання України до ініціативи Європейського Союзу Green Deal та реформу діджиталізації.

«Ініціатива Green Deal — це важливий пріоритет уряду, який ми обговорювали з віцепрезидентами Єврокомісії. Над реалізацією відповідних проєктів ми працюємо щодня. Це частина наших євроінтеграційних домовленостей», - відзначив Шмигаль.

Він також наголосив, що Міністерство цифрової трансформації швидко рухається в напрямку діджиталізації в Україні. «Все, що стосується цифровізації, зокрема проєктів у сфері транспорту та інфраструктури, для нас дуже важливе. І ми будемо реалізовувати ці проєкти, коли будуть з’являтися відповідні пропозиції»,- підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр подякував Європейському інвестиційному банку за послідовну фінансову підтримку України та сприяння в реалізації розвиткових проєктів.