Україна потребує стратегію розвитку економіки, розраховану до 2030 року - Зеленський

Україні потрібні чітке бачення та стратегія розвитку економіки, розрахована до 2030 року.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три чи п'ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення – куди і чому має рухатись наша економіка до 2030-го року», - сказав Президент.

За його словами, така робота велась урядом.

У цьому зв’язку Зеленський наголосив, що разом із результатами аудиту держави чекає на презентацію економічних векторів України, розрахованих до 2030 року.

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Він зазначив, що очікує від КМУ протягом двох тижнів презентацію економічних векторів України до 2030 року разом із представленням результатів проведеного Кабміном аудиту держави.

Раніше Президент повідомив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати.