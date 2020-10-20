Зеленський розраховує на 5 мільярдів надходжень у бюджет від грального бізнесу

Гральний бізнес, який отримає ліцензії, має принести в бюджет наступного року 5 млрд грн.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По всій країні закриті тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести в бюджет п'ять мільярдів гривень», - сказав Зеленський.

Він також додав, що по країні закрито майже тисячу нелегальних заправок. Зокрема завдяки цьому, вважає Президент, офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин.

Крім того, Зеленський наголосив, що в країні ліквідували монополію «Укрспирту» і минулого тижня вже приватизували перший спиртовий завод. «Слід продовжувати цей процес, що у перспективі має збільшити надходження в казну майже у вісім разів", - додав Президент.

Також Зеленський наголосив, що в Україні розпочали масштабну приватизацію, і мова не про стратегічні об’єкти, а про сотні неефективних підприємств, де були лише корупція та борги: «Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні - мільярди».

Президент звернув увагу, що готель «Дніпро» у Києві та ще ряд об’єктів стали першим в історії майном, що перебувало в користуванні Президента України і було передане на приватизацію.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів.

Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього, понад 10 років, в Україні діяла заборона грального бізнесу.