Зеленський: Час поставити крапку щодо податку на виведений капітал і нульової декларації

Президент Володимир Зеленський готовий поставити крапку в питанні щодо запровадження податку на виведений капітал та нульової декларації й доручив уряду врахувати це.

Про це він заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Податок на виведений капітал та нульова декларація - досить вже безкінечних дискусій на цю тему, час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрямки», - сказав Зеленський.

Глава держави відзначив важливість зменшення частки держави в економіці та розвитку державно-приватного партнерства.

«Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки та створюють нові робочі місця», - пояснив Президент.