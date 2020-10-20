Стратегія розвитку економіки Донбасу включатиме податкові та митні преференції - Президент

Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, робота над якою вже розпочалася, включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже сьогодні на вільних територіях Донеччини й Луганщини ми будуємо новий Донбас - сучасний, безпечний і заможний. Але щоб зробити таким регіон, що найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася», - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що всі громадяни України мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій. «Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність. Тут існує велике поле для маніпуляцій». При цьому Президент відзначив, що амністія – це не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові та які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. «Їм потрібен чіткий сигнал – не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що мир на Донбасі та деокупація Криму – ключові пріоритети.

«На жаль, у порядку денному Нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було, є і завжди буде у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань - світ не має забути про Крим», - сказав Президент.

Він зауважив, що можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. «Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь», - сказав Зеленський.