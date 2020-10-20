Дипломати безперервно працюють для підготовки «нормандського саміту» у Берліні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на якнайскоріше проведення саміту лідерів нормандського формату та заявляє, що дипломати постійно працюють над його підготовкою.

Про це він розповів під час виступу з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного Нормандського саміту в Берліні. Ми чекаємо на його найскоріше проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру”, - сказав Президент.

Водночас за словами глави держави, ЄС, США, Канада, Велика Британія, Туреччина та інші партнери продовжують незмінну підтримку України.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

15 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч радників може відбутися упродовж наступних 10 днів, одна досі такої зустрічі не було.

Попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.