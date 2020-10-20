Дипломати безперервно працюють для підготовки «нормандського саміту» у Берліні - Зеленський

Дипломати безперервно працюють для підготовки «нормандського саміту» у Берліні - Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікує на якнайскоріше проведення саміту лідерів нормандського формату та заявляє, що дипломати постійно працюють над його підготовкою.

Про це він розповів під час виступу з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного Нормандського саміту в Берліні. Ми чекаємо на його найскоріше проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру”, - сказав Президент.

Водночас за словами глави держави, ЄС, США, Канада, Велика Британія, Туреччина та інші партнери продовжують незмінну підтримку України.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

Читайте також: Радники «нормандської четвірки» можуть провести відеозустріч наступного тижня — Єрмак

15 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч радників може відбутися упродовж наступних 10 днів, одна досі такої зустрічі не було.

Читайте також: Зеленський: Україна ніколи не зупинить війну, якщо не говоритиме з Росією

Попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-